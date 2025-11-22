Der Kreisverband Jerichower Land der Linken hat einen neuen Vorsitzenden: Rafael Rotermund. Er ist auch zum Direktkandidaten für den Wahlkreis bei der Landtagswahl gekürt worden. Was sind seine Ziele?

Die Linke stellt sich neu auf

Rafael Rotermund hat gleich zwei Wahlen gewonnen - beide einstimmig.

Reesen - Rafael Rotermund heißt der neue Vorsitzende des Kreisverbandes Jerichower Land der Linken. Er ist von der Versammlung in Reesen einstimmig gewählt worden. Die kürte ihn genauso überzeugend zum Direktkandidaten im Wahlkreis Burg für die Landtagswahl im kommenden Herbst. Welche Ideen hat der 23-Jährige?