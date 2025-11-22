weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Die Linke stellt sich neu auf: Linke: 23-Jähriger ist neuer Kreischef und auch Burger Spitzenkandidat

Die Linke stellt sich neu auf Linke: 23-Jähriger ist neuer Kreischef und auch Burger Spitzenkandidat

Der Kreisverband Jerichower Land der Linken hat einen neuen Vorsitzenden: Rafael Rotermund. Er ist auch zum Direktkandidaten für den Wahlkreis bei der Landtagswahl gekürt worden. Was sind seine Ziele?

Von Thomas Pusch 22.11.2025, 18:00
Rafael Rotermund hat gleich zwei Wahlen gewonnen - beide einstimmig.
Rafael Rotermund hat gleich zwei Wahlen gewonnen - beide einstimmig. Foto: Thomas Pusch

Reesen - Rafael Rotermund heißt der neue Vorsitzende des Kreisverbandes Jerichower Land der Linken. Er ist von der Versammlung in Reesen einstimmig gewählt worden. Die kürte ihn genauso überzeugend zum Direktkandidaten im Wahlkreis Burg für die Landtagswahl im kommenden Herbst. Welche Ideen hat der 23-Jährige?