Mit dem Broilerfest feiert Möckern alljährlich den Tag der Deutschen Einheit. Mit dabei waren wieder zahlreiche Gäste aus der Partnerstadt Dassel in Niedersachsen.

Lob auf Freiheit und Demokratie am Broilerfest in Möckern

Beim Broilerfest in Möckern durfte der namensgebende halbe Hahn nicht fehlen.

Möckern - Rund 250 Gäste haben am vergangenen „Tag der Deutschen Einheit“ in der Stadthalle Möckern das „Broilerfest“ gefeiert. Zwischen Hühnerschmaus und Showeinlagen blieb Platz für ernste Worte über Politikverdrossenheit, Freiheit und Demokratie.

So ging etwa Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger in ihrer Rede auf die zunehmende Politikverdrossenheit der Bürger ein. Doch gerade auf kommunalpolitischer Ebene könne man sich ins Geschehen einmischen. Doreen Krüger rief daher dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich auch selbst für ein Wahlamt aufstellen zu lassen, um das Leben vor Ort mitzubestimmen.

„Es ist ein Geschenk, in Frieden und Freiheit zu leben“, sagte Krüger und erinnerte an die Situation in anderen Ländern, die von Krieg, Erdbeben und anderen Katastrophen heimgesucht worden sind.

Mit Blick auf die Städtepartnerschaft mit Dassel (Niedersachsen) erklärte Doreen Krüger, diese Städtepartnerschaft solle mit Leben gefüllt sein.

In Reisebusstärke waren die Dasselaner wieder zum Broilerfest in die Ehlestadt gekommen. Dassels Bürgermeister Sven Wolter ging mit ernsten Worten auf den Anlass der Veranstaltung ein. Selbst erst Anfang der 90er Jahre geboren, bezeichnete Sven Wolter die Demokratie als „die bestmögliche Staatsform - bei allen Schwierigkeiten und der Langsamkeit, die die Demokratie mit sich bringt.“ Freiheit und Demokratie seien eine Grundhaltung, die man für sich erlerne, entwickele und vertrete: „Wir müssen Demokratie ständig üben, auch wenn wir Fehler machen“ mahnte Wolter.

Die Gesellschaft sei immer bunter geworden und es gehöre auch zur Freiheit eines jeden, nicht alles gut finden zu müssen, und dass es einem auch mal „zu bunt“ werden darf. „Wir müssen aber Verantwortung dafür übernehmen, wie wir unsere Meinung äußern. Wer polarisiert, diffamiert oder gegen Vielfalt hetzt, handelt verantwortungslos gegenüber der Freiheit“, so Dassels Stadtbürgermeister.

Der Tanzclub O’Blue aus Zerbst wusste mit Perfektion und Ausdruck zu beeindrucken. Stephen Zechendorf

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten erinnerte an die Zeit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und bezeichnete den „Broiler“ als ein „Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt“: „In Zeiten des Mangels war er immer etwas besonderes.“

An Broilern sollte es beim 23. Broilerfest der Stadt Möckern aber nicht mangeln. Das ortsansässige Wiesenhof-Unternehmen „Anhaltinische Geflügelspezialitäten“ hatte gleich 700 halbe Hähnchen gesponsert. Brötchen gab es vom Bäcker Sprung. Nach Angaben der Stadtverwaltung besuchten 240 Gäste das Broilerfest.

Die Kindertanzgruppe Loburg trat beim Broilerfest auf. Stephen Zechendorf

Für das Rahmenprogramm sorgten die Loburger Kindertanzgruppe, die Tänzerinnen von „O blue“ aus Zerbst und die Band „The Artcores“. Moderiert wurde das Fest wieder von Katrin Thilo.