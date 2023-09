Führungswechsel in der Clausewitz-Kaserne in Burg bei Magdeburg: Das Logistikregiment 1 hat jetzt einen neuen Kommandeur.

Oberst Alexander Heinze (Mitte) übergab in der Clausewitz-Kaserne in Burg das Regimentskommando von Oberstleutnant Roland Bögel (r.) an Oberst Christoph Schladt.

Burg - Drei Jahre nach Indienststellung des Logistikregiments 1 in Burg wurde jetzt der erste Führungswechsel vollzogen. Der Kommandeur der mobilen Logistiktruppen der Streitkräftebasis, Oberst Alexander Heinze, übergab den Staffelstab von Oberstleutnant Roland Bögel an Oberst Christoph Schladt. Der 54-Jährige, der auf zahlreiche Führungsfunktionen verweisen kann und auch einen Generalstabslehrgang im Ausland besuchte, war zuvor Referatsleiter Materialbewirtschaftung im Kommando Heer in Strausberg und wechselt nun in das Jerichower Land.

Bögel wird in den kommenden Jahren als Referatsleiter beim Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr in Köln tätig sein. Er hatte seine berufliche Karriere als junger Oberleutnant und Zugführer vor 27 Jahren in der Clausewitz-Kaserne begonnen. Zu einer Zeit, als es das Nachschub-/Transportregiment 41 noch gab. Seinerzeit war er zweieinhalb Jahre in Burg stationiert. „Ich war auch jetzt zum zweiten Mal sehr gern hier in Burg“, betonte er während eines Appells. Er erinnerte auch daran, dass die Aufstellung des Logistikregimentes 1 ein Paradigmenwechsel darstellte – mit der Hinwendung zur Bündnis- und Landesverteidigung „und einer deutlichen Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Nato-Truppen“. Dem Regiment komme heute eine ganz besondere Bedeutung zu. Auch deshalb, weil es in kürzester Zeit in der Lage sein müsse, an die Ostflanke zu verlegen. Bögel versicherte: „Das Logistikregiment ist bereit für die neuen, noch größeren Aufgaben.“

Zum Regiment gehören etwa 1700 Planstellen – zivile wie militärische. Den Hauptanteil trägt dabei das Logistikbataillon 171 mit seinen sechs Kompanien und mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten. Auf diese Gesamtpersonenzahl kann man durchaus stolz sein, weil damit auch die Wirtschaftskraft der Region gestärkt werde, so Bögel.

Gäste der Kommandoübergabe waren auch wieder zahlreiche Kommunalpolitiker, darunter Landrat Steffen Burchhardt (SPD) und viele Bürgermeister. Immerhin pflegen die jeweiligen Kompanien mit Kommunen des Landkreises seit Jahren enge Patenschaften. „Diese Kontakte wollen wir auch künftig fortsetzen“, sagte Reesens Ortsbürgermeister Otto Voigt (SPD).