Am 3. August 2025 lockte der Haus- und Hofflohmarkt in Schermcke trotz schlechtem Wetter hunderte Besucher an. Erfahre, wie das Event ablief und wann die nächste Runde stattfindet.

Stöbern und Flanieren beim 2. Haus- und Hofflohmarkt am 3. August 2025 in Schermcke.

Schermcke - vs/Jan Dahms

Trotz des widrigen Wetters hat es hunderte Besucher am vergangenen Sonntag zum 2. Schermcker Haus- und Hofflohmarkt gezogen. Das teilte die Interessengemeinschaft Schermcke mit, welche die Veranstaltung organisiert hatte.

Besucher und Anbieter beim Haus- und Hofflohmarkt in Schermcke

Neben vielen Bewohnern Schermckes, die von ihren Grundstücken aus kleinen Schätze an neue Besitzer brachten, gab es demnach auch externe Anbieter, die ihren kostenlosen Stellplatz auf dem Dorfplatz nutzten, um ihre reich gedeckten Tische aufzubauen.

Optimiertes Angebot bei Speisen und Getränken nach Besucherfeedback

Der Dorfplatz war wieder zentraler Anlaufpunkt für alle Besucher, nicht nur um Informationen über die Verkaufsstände einzuholen, sondern sich mit Kaffee, Kuchen, frischer Bratwurst oder einem kalten Getränk verwöhnen zu lassen.

Nach Anmerkungen der Besucher aus dem letzten Jahr sei laut Khi Pa Landgraf, Sprecher der IG Schermcke, das Angebot von Speisen und Getränken optimiert worden. Zudem waren an jedem Stand Übersichtskarten verfügbar.

Nächster Haus- und Hofflohmarkt in Schermcke: Termin für 2026 steht fest

Der Termin für nächsten Haus- und Hofflohmarkt steht bereits fest. Dieser wird am Sonntag, 2. August 2026 stattfinden.