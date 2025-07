Hauptsitz aber schließt Dutzende Arbeitsplätze in Burg gerettet! Süddeutsche Firma übernimmt Laukien

Krise in der Bauwirtschaft, Corona-Nachwehen: Der Fassadenspezialist Hans Laukien GmbH musste Insolvnez anmelden - doch nun wendet sich das Blatt. Was Arbeitnehmer in Burg jetzt erwartet.