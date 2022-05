Mädchen aus Burg nehmen an Aktionswoche zum Thema One Billion Rising teil

Zahlreiche Mädchen und Frauen müssen in ihrem Leben Gewalterfahrungen machen. Um Mädchen zu stärken und sie zu unterstützen, bot das Soziokulturelle Zentrum in Burg eine Aktionswoche an.

Burg - Am 14. Februar haben viele Paare einen glücklichen Valentinstags verbracht, voller Romantik und liebevoller Gesten. Doch bei weitem nicht allen Menschen geht es so. Während sich viele Frauen und Mädchen über Zuwendung durch ihren Partner freuen, fürchten andere gewalttätige Übergriffe. Auf diesen Umstand soll der Aktionstag One Billion Rising aufmerksam machen, der jedes Jahr am 14. Februar stattfindet. Was haben die Mädchen gelernt?