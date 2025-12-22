Wer die Lange Schulstraße in Ihleburg hinunterfährt, erkennt die bunten Lichter schon von weitem. Immer nach Totensonntag verwandelt Sven Braun seinen Vorgarten in einen Winter-Weihnachts-Wald. Und das hat schon Tradition.

Märchen, Figuren und viel Beleuchtung: Winter-Weihnachts-Wald Attraktion in Dorf bei Burg

Der Winter-Weihnachts-Wald der Familie Braun in Ihleburg verzückt immer wieder die Spaziergänger.

Ihleburg. - Licht gehört zu Weihnachten wie Lieder und Christstollen. Und Licht gibt es eine Menge im Vorgarten der Familie Braun in Ihleburg. Seit Jahren verzaubert den Sven Braun in einen Winter-Weihnachts-Wald. Und diese Tradition hat mal ganz klein angefangen.