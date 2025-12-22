Lichterzauber bei Familie Braun in Ihleburg Märchen, Figuren und viel Beleuchtung: Winter-Weihnachts-Wald Attraktion in Dorf bei Burg
Wer die Lange Schulstraße in Ihleburg hinunterfährt, erkennt die bunten Lichter schon von weitem. Immer nach Totensonntag verwandelt Sven Braun seinen Vorgarten in einen Winter-Weihnachts-Wald. Und das hat schon Tradition.
Aktualisiert: 22.12.2025, 14:38
Ihleburg. - Licht gehört zu Weihnachten wie Lieder und Christstollen. Und Licht gibt es eine Menge im Vorgarten der Familie Braun in Ihleburg. Seit Jahren verzaubert den Sven Braun in einen Winter-Weihnachts-Wald. Und diese Tradition hat mal ganz klein angefangen.