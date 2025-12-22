Engagement über Parteigrenzen Vereinssporthalle in Wegenstedt: Zusage für 1,4 Millionen Euro Fördermittel gibt ein wichtiges Signal
Nach intensiven Gesprächen und parteiübergreifender Zusammenarbeit gibt es nun Rückenwind für den geplanten Neubau der Sporthalle in Wegenstedt. Eine Förderzusage sorgt für Optimismus – auch wenn noch nicht alle finanziellen Hürden genommen sind.
Aktualisiert: 22.12.2025, 16:11
Wegenstedt - „Der Einsatz hat sich gelohnt!“ – mit dieser Botschaft macht der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Teßmann aktuell auf einen wichtigen Schritt für den geplanten Neubau der Vereinssporthalle in Wegenstedt aufmerksam. Insgesamt 1,4 Millionen Euro Landesförderung stehen für das Projekt in Aussicht.