Engagement über Parteigrenzen Vereinssporthalle in Wegenstedt: Zusage für 1,4 Millionen Euro Fördermittel gibt ein wichtiges Signal

Nach intensiven Gesprächen und parteiübergreifender Zusammenarbeit gibt es nun Rückenwind für den geplanten Neubau der Sporthalle in Wegenstedt. Eine Förderzusage sorgt für Optimismus – auch wenn noch nicht alle finanziellen Hürden genommen sind.