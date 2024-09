Bei der „WerkStadt der Träume“ mit Campusmanager Marcus Kaloff und Bürgermeister Philipp Stark wurde deutlich, was sich Burger Jugendliche in Zukunft von ihrer Innenstadt erhoffen.

Mehr Sicherheit, weniger altbackene Geschäfte: Burger Jugend hat klare Forderungen an Stadt

Burg - Nach jahrelangem Leerstand gab es am Dienstagabend Bewegung in der ehemaligen Filiale von “Ernsting’s Family” in der Schartauer Straße. Ein neues Geschäft entsteht dort zwar vorerst nicht, dafür jedoch jede Menge Ideen und erste Planungen für die Zukunft der Burger Innenstadt. Campusmanager Marcus Kaloff und Bürgermeister Philipp Stark hatten zu einer „WerkStadt der Träume“ eingeladen, bei der es um die Gestaltung der Innenstadt gehen sollte.