Mehrere Tausend Euro benötigt: Steg der Kanuten auf an Kanal droht in Burg unterzugehen

Burg. - 100 Jahre Wassersportfreunde Burg. Dieses Jubiläum hat der Verein in diesem Jahr feiern können. Nicht ganz so alt ist der Steg, welche die Abteilung Kanu als Zugang zum Elbe-Havel-Kanal nutzt. Er ist dennoch zu alt und droht unterzugehen.

Mehrere Jahrzehnte hat das Bauwerk bereits auf dem Buckel und ist immer wieder mal erneuert worden. „Wirklich sicher ist er aber nicht mehr, lange wird er nicht mehr machen“, wie es vom Verein heißt. Gerade den jüngeren Wassersportlern - über 30 Kinder und Jugendliche sind in der Abteilung aktiv - wolle und könne man den Zustand des Stegs nicht mehr zumuten.

Steganlage der Wassersportfreunde mit langer Mängelliste.

Defekte Auftriebskörper schränken die Traglast mittlerweile stark ein. Zudem ist der Übergang zum Steg nur noch provisorisch mit Steinen als Unterlage gesichert, so ein Auszug aus der Mängelliste. Kurzum - der alte Steg droht zu sinken, wie ein Vereinsmitglied erklärt.

Die knapp über 80 Paddler nehmen ihr Glück selbst in die Hand und mobilisieren Unterstützer. Ziel: Damit das Training der Kanuten weiter am Domizil am Alten Kanal gewährleistet werden kann, soll ein neuer Steg aus wartungsarmen Materialien wie Aluminium und ein Belag aus Kunststoff her sowie eine ordentliche Verankerung in einem Betonfundament in der Kanalböschung geschaffen werden.

Verein aus Burg hat für neuen Steg bereits über 13.000 Euro gesammelt.

Im Internet ist eine Crowdfunding-Aktion gestartet worden, die mittlerweile als Erfolg gewertet werden kann. Über 13.000 Euro sind über die Aktion „99 Funken“ - initiiert von der Sparkasse - bereits für den Ersatzneubau zusammengekommen. Übermittelt von 60 Spendern. Abteilungsleiter und Trainer René Kwasniewski meldet sich dort zu Wort.

Als Ziel wurden 10.000 Euro ausgegeben. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember.