Volker Syring ist nicht nur Taxi-Unternehmer aus Leidenschaft, sondern auch leidenschaftlicher Sammler. Mit einem Mercedes Benz W124 baut er ein Kult-Taxi wieder auf. Der Oldtimer ist Teil der Familien-Geschichte.

Mercedes Benz W124: Kult-Taxi wird in Burg wieder aufgebaut und ist Teil einer Familien-Geschichte

Taxi-Unternehmer Volker Syring (rechts) baut das Kult-Taxi aus den 1990er Jahren in Burg wieder auf. Unterstützt wird er dabei von Leo Haberland.

Burg/Genthin - Es gilt als extrem langlebig und zuverlässig und bestimmte in den 1990er Jahren die Szene. Der Mercedes W124 war eine Taxi-Legende - der Oldtimer lebt in Burg wieder auf.