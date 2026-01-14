weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Oldtimer aus Internet als Zeitmaschine: Mercedes Benz W124: Kult-Taxi wird in Burg wieder aufgebaut und ist Teil einer Familien-Geschichte

Oldtimer aus Internet als Zeitmaschine Mercedes Benz W124: Kult-Taxi wird in Burg wieder aufgebaut und ist Teil einer Familien-Geschichte

Volker Syring ist nicht nur Taxi-Unternehmer aus Leidenschaft, sondern auch leidenschaftlicher Sammler. Mit einem Mercedes Benz W124 baut er ein Kult-Taxi wieder auf. Der Oldtimer ist Teil der Familien-Geschichte.

Von Marco Papritz 14.01.2026, 18:22
Taxi-Unternehmer Volker Syring (rechts) baut das Kult-Taxi aus den 1990er Jahren in Burg wieder auf. Unterstützt wird er dabei von Leo Haberland.
Taxi-Unternehmer Volker Syring (rechts) baut das Kult-Taxi aus den 1990er Jahren in Burg wieder auf. Unterstützt wird er dabei von Leo Haberland. Foto: Marco Papritz

Burg/Genthin - Es gilt als extrem langlebig und zuverlässig und bestimmte in den 1990er Jahren die Szene. Der Mercedes W124 war eine Taxi-Legende - der Oldtimer lebt in Burg wieder auf.