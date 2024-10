Beim zweiten Prozesstag zur Messerattacke in einer Freiluftbar in Burg (Jerichower Land) kommen Zeugen zu Wort. Einer belastet den Angeklagten schwer. Es geht um die Tatwaffe.

Messer mit Doppelklinge bei Bluttat an Hafenbar in Burg eingesetzt? Zeuge belastet Angeklagten schwer

Dem Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen, er soll am Herrentag in Burg auf einen Mann mehrfach eingestochen haben.

Stendal/Burg. - Was ist am 9. Mai 2024 in der Burger Hafenbar wirklich passiert? Die Erklärung des Angeklagten zum Prozessauftakt deckt den wichtigsten Teil nicht ab. An der wichtigsten Stelle steht ein Blackout, den er gehabt haben will. Hat der 43-Jährige in der Hafenstraße zugestochen – oder nicht?