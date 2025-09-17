Die Arneburger Fähre setzt wieder über den Strom. Die Tonnage ist allerdings weiterhin begrenzt.

Fähre Arneburg setzt ab 17. September wieder über

Der Anleger der Arneburger Fähre wurde betoniert und um zwei Meter elbwärts verlängert.

Der Anleger der Arneburger Fähre auf der ostelbischen Seite wurde in der zweiten Septemberwoche betoniert. Die neue Fährzufahrt wurde dabei zwei Meter elbwärts verlängert, so dass die Fähre nun auch bei extremen Niedrigwasser der Elbe übersetzen kann. Eine Woche später wurden die Spundwände der Baugrube von Tauchern abgebrannt und alles vermessen.