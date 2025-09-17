weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Infrastruktur im Landkreis Stendal: Fähre Arneburg setzt ab 17. September wieder über

EIL:
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Infrastruktur im Landkreis Stendal Fähre Arneburg setzt ab 17. September wieder über

Die Arneburger Fähre setzt wieder über den Strom. Die Tonnage ist allerdings weiterhin begrenzt.

Von Ingo Freihorst 17.09.2025, 08:45
Der Anleger der Arneburger Fähre wurde betoniert und um zwei Meter elbwärts verlängert.
Der Anleger der Arneburger Fähre wurde betoniert und um zwei Meter elbwärts verlängert. Foto: Ingo Freihorst

Der Anleger der Arneburger Fähre auf der ostelbischen Seite wurde in der zweiten Septemberwoche betoniert. Die neue Fährzufahrt wurde dabei zwei Meter elbwärts verlängert, so dass die Fähre nun auch bei extremen Niedrigwasser der Elbe übersetzen kann. Eine Woche später wurden die Spundwände der Baugrube von Tauchern abgebrannt und alles vermessen.