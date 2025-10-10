Am Donnerstagabend ist die Entscheidung zu den Sparmaßnahmen in Biederitz gefallen. Streitpunkte waren im Vorfeld der Zuschuss für Kita und Jugendclub sowie die Mehrbelastung der Sportvereine.

Am Donnerstagabend haben die Mitglieder des Gemeinderates über die umstrittenen Sparmaßnahmen abgestimmt.

Biederitz. - Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat in Biederitz über die künftigen Sparmaßnahmen entschieden. Im Vorfeld galten besonders die sozialen und kulturellen Kürzungen sowie die Mehrbelastung der Sportvereine als Streitpunkte. Nun ist der Hammer gefallen, um Haaresbreite wäre es nicht dazu gekommen.