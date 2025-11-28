Gefühlt wird alles teurer. Doch stimmt das wirklich? Der Genthiner Rundblick wollte es genau wissen und hat einen Einkauf von 2020 nahezu identisch im Jahr 2025 wiederholt. Das ist das Ergebnis.

Preisschock an der Supermarktkasse? Die Volksstimme testet: So teuer ist der Wocheneinkauf heute.

Genthin - In den vergangenen Jahren schien sich die Preisspirale im Alltag immer schneller aufwärts zu drehen. Besonders beim Lebensmittel-Wocheneinkauf scheint die Teuerung immens. Aber stimmt das? Der Genthiner Rundblick hat ein Experiment gemacht. Mit einem Kassenzettel aus dem Herbst 2020 machten wir den Einkauf noch einmal, wie vor fünf Jahren.