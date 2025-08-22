weather wolkig
Mail-Affaire zum Weihnachtsmarkt Magdeburgs OB Borris: „Ich habe einen gravierenden Fehler gemacht“

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat am Freitagnachmittag im Verwaltungsausschuss zur Mail-Affäre rund um den Wintermarkt der Milchkuranstalt eine Erklärung abgegeben.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 23.08.2025, 20:06
Magdeburg. - „Ich sage es in aller Deutlichkeit: Ich habe einen gravierenden Fehler in der Formulierung gemacht.“ Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris erklärte am Freitagnachmittag, 22. August, wie es zu ihren Äußerungen im Mailverkehr bezüglich des Wintermarktes in der Schweizer Milchkuranstalt kommen konnte. Und welche Konsequenzen sie zieht.