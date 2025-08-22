Im Stadtteil Berliner Chaussee entsteht der erste Spielplatz – nach Jahren des Wartens beginnt nun der Bau. Was geplant ist und wann Kinder spielen können.

Jahrelang nur Wiese – jetzt entsteht im Magdeburger Stadtteil der erste Spielplatz

Startschuss für den Spielplatzbau: Ein Bagger bereitet das Gelände am Hohefeld-Privatweg in Magdeburg für die neue Freizeitfläche vor.

Magdeburg. - Jahrelang warteten Familien im Stadtteil Berliner Chaussee auf einen Spielplatz – nun rollen die Bagger. Eigentlich sollte er schon 2022 gebaut werden. Was geplant ist, warum es so lange dauerte und wann Kinder endlich spielen können.