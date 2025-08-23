Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium feiert Geburtstag 30 Jahre Gymnasium Wolmirstedt: Ein neues Logo und ein Fest (mit Bildern)

Geschenke gab es viele, als das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums in Wolmirstedt den 30. Geburtstag feierte. Eines hat sich die Schule jedoch selbst gemacht. Dazu gab es ein großes Fest.