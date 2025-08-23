weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ort zum Arbeiten und Wohnen Neuer Anlauf für Bebauung am Magdeburger Universitätsplatz

Die Getec Immobilien möchten sich einen Co-Investor für das Großprojekt im Norden der Magdeburger City mit ins Boot holen. Die Pläne zum Projekt und Zeitablauf sind jetzt bekannt.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 23.08.2025, 19:28
Entwurf für das neue Viertel am Universitätsplatz in Magdeburg. Bisher gibt es hier einen Parkplatz und eine langjährige Brache. 
Entwurf für das neue Viertel am Universitätsplatz in Magdeburg. Bisher gibt es hier einen Parkplatz und eine langjährige Brache.  Visualierung: Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner

Magdeburg. - Ein Teil ist Parkplatz, der Rest liegt seit Jahrzehnten brach: Die Ostseite des Magdeburger Universitätsplatzes wirkte lange wie ein Stück Stadt im Wartestand. Doch nun kommt Bewegung in das Areal. Was genau hier jetzt endlich entstehen soll – und welche Hürden für das Vorhaben noch genommen werden müssen.