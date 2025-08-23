Die Getec Immobilien möchten sich einen Co-Investor für das Großprojekt im Norden der Magdeburger City mit ins Boot holen. Die Pläne zum Projekt und Zeitablauf sind jetzt bekannt.

Entwurf für das neue Viertel am Universitätsplatz in Magdeburg. Bisher gibt es hier einen Parkplatz und eine langjährige Brache.

Magdeburg. - Ein Teil ist Parkplatz, der Rest liegt seit Jahrzehnten brach: Die Ostseite des Magdeburger Universitätsplatzes wirkte lange wie ein Stück Stadt im Wartestand. Doch nun kommt Bewegung in das Areal. Was genau hier jetzt endlich entstehen soll – und welche Hürden für das Vorhaben noch genommen werden müssen.