Burg/ec. - In Burg ist es am Samstagabend, 18. Oktober, an einer Tankstelle auf der Magdeburger Chaussee zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen. Wie die Polizei mitteilt betrat gegen 21.36 Uhr eine männliche Person, vollvermummt und dunkel bekleidet, die Tankstelle und forderte unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstands von den Tankstellenmitarbeitern die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Die Tankstellenmitarbeiter im Alter von 27 und 46 Jahren kamen zum Glück nur mit einem Schock davon und wurden durch einen hinzugezogenen Seelsorger betreut. Der Täter erbeutete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen die Hinweise zu Tat, Täter oder vermeintlich merkwürdigen Beobachtungen im Nahbereich geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Burg 03921/9200 oder jeder anderen Dienststelle zu melden. Die Abgabe von Hinweisen ist auch über das Onlineportal der Polizei Sachsen-Anhalt, das „E-Revier“ möglich.