Zweiter Bauabschnitt in Magdeburgerforth Mitte 2023 soll Dorfgemeinschaftshaus fertig sein

Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Magdeburgerforth befindet sich mittlerweile im zweiten Bauabschnitt. Hier stehen jetzt eine Vielzahl an Arbeiten am, im und neben dem Dorfgemeinschaftshaus an.