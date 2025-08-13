Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger erklärt, warum die Möckern noch immer keinen genehmigten Haushalt hat – warum sie die Stadt dennoch für handlungsfähig hält.

Möckern immer noch ohne Haushalt: Wo jetzt gehandelt werden muss

Möckern - Auch im achten Monat des laufenden Jahres hat die Stadt Möckern keinen gültigen Haushalt. Somit können neue Projekte, für die im Haushaltsentwurf eigentlich Geld eingestellt worden ist, nicht realisiert werden. Im Volksstimme-Gespräch erklärt Doreen Krüger, woran es liegt, dass der Haushalt 2025 zwar aufgestellt, aber noch nicht genehmigt ist, und warum die Stadt dennoch handeln kann.