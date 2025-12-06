Demokratie zum Selbermachen: Im Landtag von Sachsen-Anhalt stellte die 4. Klasse der Grundschule Möckern im Selbstversuch die Weichen für den weiteren Lehrbetrieb an ihrer Einrichtung der Ehlestadt.

Möckern/Magdeburg - In der Grundschule im Schloss Möckern soll auch weiterhin an fünf Tagen in der Woche Unterricht stattfinden. Das hat die Klasse 4 bei einem Besuch am Mittwoch im Landtag von Sachsen-Anhalt beschlossen. Ein Antrag, dass nur noch an vier Tagen Unterricht erfolgen soll, fand im Plenarsaal in Magdeburg keine Mehrheit. Nur sechs Schüler votierten dafür, zwölf Viertklässler stimmten für Schule von Montag bis Freitag.

Was sich hinter dieser Nachricht verbirgt, verrät Judith Krüger, Klassenlehrerin der besagten Möckeraner Grundschulklasse. „Wir hatten uns bei dem Projekt „Medienklasse“ der Volksstimme beworben und in diesem Zusammenhang auch den Landtag von Sachsen-Anhalt besuchen dürfen.“ Im Plenarsaal konnten sich die Schulkinder dann selbst in Demokratie versuchen. Es wurden Fraktionen gebildet und über das erwähnte Thema debattiert und letztlich abgestimmt. „Als Gründe für einen Unterricht an weiterhin fünf Tagen nannten die Kinder, dass sie doch etwas lernen wollten, ihre Eltern ja arbeiten müssten und nicht zuletzt auch die Lehrer sonst an einem Tag gar nichts zu tun hätten“, berichtet die Klassenlehrerin.

Zeitunglesen im Klassenraum

Politik und Demokratie hautnah erleben – das passt gerade hervorragend in den Lehrplan der Möckeraner Grundschüler, die genau so ja auch ihren Klassensprecher wählen. Vier Wochen lang hatte die „Medienklasse“ die Printausgabe der Volksstimme erhalten und sich im Unterricht mit dem Aufbau einer Zeitung und den journalistischen Darstellungsformen auseinandergesetzt und dabei viel über das erfahren, was Sachsen-Anhalt und das Jerichower Land derzeit bewegt.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt ist neuer Partner des gemeinsamen Projektes von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung. Das Angebot eines Themenworkshops mit Planspiel und Führung durch das Landtagsgebäude ist teilnehmenden Klassen der 4. Klassenstufe vorbehalten. „Wir hatten uns darum beworben, weil es passte“, so Klassenlehrerin Judith Krüger.

Selbst Berichte schreiben

Das 90-minütige Grundschulprogramm im Landtag verbindet kindgerechte Medienbildung mit politischer Bildung: Bei einer interaktiven Entdeckertour durch das Landesparlament und einem Rollenspiel, in dem die Kinder selbst zu Abgeordneten werden, erfahren sie, wie Entscheidungen entstehen und welche Rolle Kommunikation und Diskussion in der Demokratie spielen. Begleitet vom Besucherdienst und mit vorbereitenden Materialien ausgestattet, wird der Besuch zu einem spannenden Lernort außerhalb des Klassenzimmers – ganz im Sinne der Medienklasse.

Wieder zurück im Schloss Möckern, wollen die Viertklässler nun selbst Berichte verfassen.