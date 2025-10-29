Ehepaar gefesselt und bestohlen Raub in Magdeburg: Polizei sucht mit Hochdruck nach diesen Männern (Fotos im Text)
Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg sucht die Polizei weiter nach den beiden Tätern. Diese hatten die 69-Jährigen in deren Haus gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei setzt dabei auf Zeugen.
Magdeburg. – Der Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg in ihrem Eigenheim sorgte für Aufsehen: Zwei bislang unbekannte Männer hatten die beiden 69-Jährigen gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Zeugen können sich melden.
Im Rahmen ihrer Ermittlungen prüft die Polizei zudem, ob es in der Vergangenheit ähnliche Fälle im Umfeld gegeben hat und ob sie gegebenenfalls im Zusammenhang stehen könnten, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion auf Nachfrage.
So sehen die mutmaßlichen Täter aus:
- männlich
- circa 1,85 bis 1,90 Meter groß
- helle Haare
- circa 30 bis 35 Jahre alt
- spitze Nase
- heller Hauttyp
- schlanke Statur
- deutscher oder russischer Phänotyp
- blaue Jacke mit GLS-Logo
- hellblaue Jeanshose
- graue/schwarze Schuhe (Sneaker)
- blaue Strickmütze mit GLS-Logo
- schwarzer Schlauchschal
- Handschuhe
- akzentfreies Deutsch
So wird der erste Täter beschrieben:
- männlich
- circa 1,70 Meter groß
- schwarze, längliche, krause Haare
- circa 20 bis 25 Jahre alt
- sehr gutes Deutsch mit Akzent
- südländischer Phänotyp
- schlanke Statur
- hellblaue Jeans
- schwarze Jacke mit Kapuze
- schwarzer Schal
- weißes T-Shirt
- schwarze Schuhe (Sneaker)
- graues Basecap
So wird der zweite Täter beschrieben:
Zeugen können sich bei der Polizei in Magdeburg melden
Ob das Ehepaar von den Tätern im Vorfeld ausspioniert wurde, sei noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen laufen.
Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/5461010 zu melden.
Die Tat ereignete sich am Samstag, dem 25. Oktober 2025, gegen 13 Uhr im Magdeburger Stadtteil Salbke. Ein Täter habe sich als Paketbote getarnt und sei nach dem Öffnen der Tür ins Haus eingedrungen.
Der zweite Täter sei daraufhin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hinzugeeilt. Im Haus fesselten sie die beiden 69-Jährigen und forderten mit körperlicher Gewalt sowie Drohungen die Herausgabe von Wertgegenständen, so die Polizei weiter.
Die beiden Männer flüchteten mit Bargeld sowie wertvollen Armbanduhren in einem weißen Transporter. Das Ehepaar hatte sich selbst befreien und den Notruf wählen können.
Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, brachte kein Ergebnis. Die Täter verschwanden unerkannt. Mittlerweile kann ausgeschlossen werden, dass es sich um Mitarbeiter des Paketdienstes GLS handelt.
Durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt wurden Spuren gesucht und gesichert.