Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg sucht die Polizei weiter nach den beiden Tätern. Diese hatten die 69-Jährigen in deren Haus gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei setzt dabei auf Zeugen.

Raub in Magdeburg: Polizei sucht mit Hochdruck nach diesen Männern (Fotos im Text)

Die Polizei in Magdeburg sucht nach dem Überfall auf ein Ehepaar weiter nach den Räubern.

Magdeburg. – Der Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg in ihrem Eigenheim sorgte für Aufsehen: Zwei bislang unbekannte Männer hatten die beiden 69-Jährigen gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Zeugen können sich melden.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen prüft die Polizei zudem, ob es in der Vergangenheit ähnliche Fälle im Umfeld gegeben hat und ob sie gegebenenfalls im Zusammenhang stehen könnten, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion auf Nachfrage.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus:

Der mutmaßliche Täter ist zwischen 1.85 und 1.90 Meter groß. Bei der Tat trug er eine blaue Jacke mit GLS-Logo. Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

So wird der erste Täter beschrieben: männlich

circa 1,85 bis 1,90 Meter groß

helle Haare

circa 30 bis 35 Jahre alt

spitze Nase

heller Hauttyp

schlanke Statur

deutscher oder russischer Phänotyp

blaue Jacke mit GLS-Logo

hellblaue Jeanshose

graue/schwarze Schuhe (Sneaker)

blaue Strickmütze mit GLS-Logo

schwarzer Schlauchschal

Handschuhe

akzentfreies Deutsch

Der zweite mutmaßliche Täter ist circa 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

So wird der zweite Täter beschrieben: männlich

circa 1,70 Meter groß

schwarze, längliche, krause Haare

circa 20 bis 25 Jahre alt

sehr gutes Deutsch mit Akzent

südländischer Phänotyp

schlanke Statur

hellblaue Jeans

schwarze Jacke mit Kapuze

schwarzer Schal

weißes T-Shirt

schwarze Schuhe (Sneaker)

graues Basecap

Zeugen können sich bei der Polizei in Magdeburg melden

Ob das Ehepaar von den Tätern im Vorfeld ausspioniert wurde, sei noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/5461010 zu melden.

Die Tat ereignete sich am Samstag, dem 25. Oktober 2025, gegen 13 Uhr im Magdeburger Stadtteil Salbke. Ein Täter habe sich als Paketbote getarnt und sei nach dem Öffnen der Tür ins Haus eingedrungen.

Der zweite Täter sei daraufhin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hinzugeeilt. Im Haus fesselten sie die beiden 69-Jährigen und forderten mit körperlicher Gewalt sowie Drohungen die Herausgabe von Wertgegenständen, so die Polizei weiter.

Die beiden Männer flüchteten mit Bargeld sowie wertvollen Armbanduhren in einem weißen Transporter. Das Ehepaar hatte sich selbst befreien und den Notruf wählen können.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, brachte kein Ergebnis. Die Täter verschwanden unerkannt. Mittlerweile kann ausgeschlossen werden, dass es sich um Mitarbeiter des Paketdienstes GLS handelt.

Durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt wurden Spuren gesucht und gesichert.