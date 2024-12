Burg - Der Schock über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sitzt tief, der Wille zum helfen ist groß. Die Burger Feuerwehr möchte all jenen, die vom Attentat betroffen sind, unterstützen.

Aus diesem Grund haben sich die Mitglieder entschieden, ein Exemplar ihres Jahreskalenders für 2025 zu versteigern. Der Erlös aus der Auktion soll zu 100 Prozent denen zugute kommen, die es in diesem Jahr zum Weihnachtsfest besonders schwer haben aufgrund der unbegreiflichen Tat, heißt es.

Burger Feuerwehr tritt für die Betroffenen des Anschlags auf Magdeburger Weihnachtsmarkt ein.

Das Geld soll auf das Konto eingezahlt werden, dass die Magdeburger Stadtverwaltung zusammen mit der Sparkasse MagdeBurg eingerichtet hat.

Die Versteigerung erfolgt über die Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Burg - jeder kann bis zum 31. Dezember 2025 um 11 Uhr ein Gebot abgegeben. Der Kalender werde dann persönlich oder per Post übermittelt.

Bereits in den Vorjahren hatte sich die Feuerwehr mit ihrem Kalender, der auf 75 Exemplare limitiert, mit besonderen Motiven aus dem Einsatzgeschehen bestückt und eigentlich nur für die Mitglieder gedacht ist, in den Dienst der guten Sache gestellt. So ist zum Beispiel das Kinderhospiz in Magdeburg unterstützt worden.

Man hoffe, dass mit der Auktion auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden kann, dass Spenden für die Betroffenen des Anschlags abgegeben werden können.