Nach Brand in Gerwisch: Deutsche Bahn will Übergang sperren - Ortschaft stellt sich quer

Gerwisch. - Der Brand am Stellwerk der Deutschen Bahn in Gerwisch hat zu erheblichen Einschränkungen auf der Schiene geführt. Nun möchte das Unternehmen im Zuge der nötig gewordenen Arbeiten einen Bahnübergang in Gerwisch sperren. Die Ortschaft stellt sich jedoch quer - und fürchtet, dass im Notfall nicht rechtzeitig geholfen werden kann.