Gebrauchte Brillen spenden Wie Salzwedeler Optiker Menschen weltweit helfen
In Salzwedel sammeln Optiker wie Apel und Fielmann gebrauchte Brillen und geben ihnen ein zweites Leben. Die Spenden gehen an Bedürftige in Afrika, Asien und Europa – und verändern dort Leben.
08.11.2025, 08:00
Salzwedel. - In vielen Haushalten Salzwedels liegen sie ungenutzt in Schubladen: Alte Brillen, die seit Jahren nicht mehr getragen werden. Für ihre Besitzer sind sie überflüssig – für andere können sie jedoch den Alltag komplett verändern.