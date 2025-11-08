weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Gebrauchte Brillen spenden: Wie Salzwedeler Optiker Menschen weltweit helfen

In Salzwedel sammeln Optiker wie Apel und Fielmann gebrauchte Brillen und geben ihnen ein zweites Leben. Die Spenden gehen an Bedürftige in Afrika, Asien und Europa – und verändern dort Leben.

Von Elisa Schulz 08.11.2025, 08:00
Die gespendete Brillen gehen in Länder, in denen es schlechte augenärztliche Versorgung gibt.
Salzwedel. - In vielen Haushalten Salzwedels liegen sie ungenutzt in Schubladen: Alte Brillen, die seit Jahren nicht mehr getragen werden. Für ihre Besitzer sind sie überflüssig – für andere können sie jedoch den Alltag komplett verändern.