In Salzwedel sammeln Optiker wie Apel und Fielmann gebrauchte Brillen und geben ihnen ein zweites Leben. Die Spenden gehen an Bedürftige in Afrika, Asien und Europa – und verändern dort Leben.

Die gespendete Brillen gehen in Länder, in denen es schlechte augenärztliche Versorgung gibt.

Salzwedel. - In vielen Haushalten Salzwedels liegen sie ungenutzt in Schubladen: Alte Brillen, die seit Jahren nicht mehr getragen werden. Für ihre Besitzer sind sie überflüssig – für andere können sie jedoch den Alltag komplett verändern.