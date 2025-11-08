Am Freibad in Kunrau gibt es jetzt „Ladepünktchen“ mit zwei Steckdosen. Seither übernachten auf dem angeschlossenen Zeltplatz viel mehr Radfahrer.

Kunrau. - Kürzlich hat der Schwimmbad-Förderverein in Kunrau eine Helfer-Party zu seinem fünfjährigen Bestehen gefeiert. Es sollte ein Dankeschön für die Mitglieder, Helfer und Sponsoren sein. Vereinsvorsitzender Robert Liebelt erwähnte namentlich die Kreativ-Fenster-Center GmbH in Kusey, die kürzlich ein neues Fenster für den Kiosk gesponsert hat und es auch gleich einbaute. Der Wert für dieses Geschenk beläuft sich im vierstelligen Bereich, wie er verriet.