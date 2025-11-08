Doppstadt Calbe ist ein Unternehmen mit drei Standorten in Deutschland. Aktuelle Herausforderungen sind die Digitalisierung und die internationale politische Lage.

Fachdienstleiter Tilo Wechselberger (v. l.), Landrat Markus Bauer und Doppstadt-Geschäftsführer Reimund Hoffmann vor einem Motor, der eine mobile Recyclinganlage des Unternehmens antreibt.

Calbe - Landrat Markus Bauer (SPD) besucht gern mal Unternehmen im Kreisgebiet. Kürzlich war er bei einem der größten Unternehmen in Calbe. Doppstadt Calbe GmbH ist ein Begriff in der Kleinstadt. Sie zerkleinern und trennen – von Bioabfällen oder landwirtschaftlichen Reststoffen über Gewerbe- bis hin zu Baumischabfällen. Sie sind dabei flexibel einsetzbar und robust: die Maschinen der Doppstadt.