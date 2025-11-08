Unternehmen in Calbe Doppstadt Calbe: Landrat Markus Bauer bietet Unterstützung an
Doppstadt Calbe ist ein Unternehmen mit drei Standorten in Deutschland. Aktuelle Herausforderungen sind die Digitalisierung und die internationale politische Lage.
Calbe - Landrat Markus Bauer (SPD) besucht gern mal Unternehmen im Kreisgebiet. Kürzlich war er bei einem der größten Unternehmen in Calbe. Doppstadt Calbe GmbH ist ein Begriff in der Kleinstadt. Sie zerkleinern und trennen – von Bioabfällen oder landwirtschaftlichen Reststoffen über Gewerbe- bis hin zu Baumischabfällen. Sie sind dabei flexibel einsetzbar und robust: die Maschinen der Doppstadt.