Das Theater der Altmark in Stendal sucht Statisten für das Sommer-Open-Air „Spamalot“ in Tangermünde im Jahr 2026. Ein Volksstimme-Redakteur wagt den Sprung auf die Bühne.

Volksstimme-Redakteur Mike Kahnert (hüpft hinten in der Mitte) möchte am Stendaler Open-Air-Musical „Spamalot“ als Statist teilnehmen. Hier lernen die Bewerber, wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu stehen.

Stendal. - Mir ist wohl eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Es muss so sein. Sonst würde ich nicht wie ein Zappelphilipp auf der Bühne des Theaters der Altmark (TdA) stehen, wild umherhüpfen, singen und eine Choreo einstudieren. Das Stendaler Schauspielhaus sucht Statisten für ihr Open-Air-Musical „Spamalot“, das 2026 in Tangermünde Premiere feiert. Zeit für den Selbsttest: vom Redakteur zum Musical-Star.