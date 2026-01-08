Liveticker:
Strecke Magdeburg - Genthin Nach Brand: Stellwerk in Gerwisch wird abgerissen - zusätzliche Fahrt für die Regionalbahn 40
Ein Vierteljahr nach dem Brand in einem Stellwerk bei Gerwisch wird die Schaltanlage jetzt zurückgebaut. Züge zwischen Magdeburg und Genthin bekommen eine zusätzliche Fahrt.
Aktualisiert: 08.01.2026, 11:56
Gerwisch/Magdeburg - Das beschädigte Stellwerk soll einem Neubau weichen, Verbesserungen für Fahrgäste soll es außerdem geben. Das kündigt die Deutsche Bahn an. Im Fokus steht die Regionalbahn 40.