Strecke Magdeburg - Genthin Nach Brand: Stellwerk in Gerwisch wird abgerissen - zusätzliche Fahrt für die Regionalbahn 40

Ein Vierteljahr nach dem Brand in einem Stellwerk bei Gerwisch wird die Schaltanlage jetzt zurückgebaut. Züge zwischen Magdeburg und Genthin bekommen eine zusätzliche Fahrt.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 08.01.2026, 11:56
Der Stellwerksbrand bei Gerwisch und seine Nachwirkungen: Neben dem Regionalexpress 1 besteht mit der Regionalbahn 40 eine zweite Direktverbindung zwischen Magdeburg und Genthin. Beide Züge wechseln sich im Stundentakt ab. Foto: Marco Papritz

Gerwisch/Magdeburg - Das beschädigte Stellwerk soll einem Neubau weichen, Verbesserungen für Fahrgäste soll es außerdem geben. Das kündigt die Deutsche Bahn an. Im Fokus steht die Regionalbahn 40.