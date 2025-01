Es geht um Sicherheit, Geld und Polizei Nach dem Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Kommt nun das Aus für Feste in Burg?

Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat eine Debatte um die Sicherheit bei Veranstaltungen entfacht. Was das für Feste in Burg (Jerichower Land) bedeutet.