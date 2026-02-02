weather bedeckt
  4. Rentner vor Gericht: Nach Dreifach-Crash: Wird 85-jähriger Fahrer wieder Auto fahren dürfen?

Ein 85-Jähriger hat wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Der Vorwurf: Er hat beim Einparken das Auto hinter ihm beschädigt - mehrfach nacheinander. Wird er wieder fahren dürfen?

Von Thomas Pusch Aktualisiert: 02.02.2026, 21:05
Der 85-jährige Angeklagte fühlte sich im Gerichtssaal offenbar verloren.
Burg - Letztlich geht es um die Frage: Wusste er noch, was er tut oder nicht? Ein Senior steht vor Gericht, nachdem er ein parkendes Auto rammte - drei Mal am Stück.