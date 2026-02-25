Liveticker
Service wird eingeschränkt Nach Einbruch und Raub vom Tresor: So geht es jetzt mit der Filiale der Post in Loburg weiter
Eine Filiale der Post in Loburg ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte haben einen Tresor mit unter anderem mit Bargeld und Briefmarken mitgehen lassen. Jetzt ist die Anlaufstelle wieder offen - mit einigen Einschränkungen.
Aktualisiert: 25.02.2026, 11:25
Loburg - Die Ermittlungen zum Einbruch in der Filiale der Post in Loburg laufen. Unter anderem dazu, wie der fest installierte Tresor gestohlen werden konnte. So ist der aktuelle Stand.