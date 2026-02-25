Service wird eingeschränkt Nach Einbruch und Raub vom Tresor: So geht es jetzt mit der Filiale der Post in Loburg weiter

Eine Filiale der Post in Loburg ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte haben einen Tresor mit unter anderem mit Bargeld und Briefmarken mitgehen lassen. Jetzt ist die Anlaufstelle wieder offen - mit einigen Einschränkungen.