Die Post-Filiale in Loburg hatte am 23. Februar geschlossen. Grund war ein Einbruch, bei dem ein Tresor entwendet wurde.

Loburg - Böse Überraschung zum Dienstbeginn: Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr stellte die 54-jährige Filialangestellte beim Betreten der Postfiliale fest, dass die Hauseingangstür offenstand. Die ersten Befürchtungen sollten sich bewahrheiten: In der Filiale stellte die Frau fest, dass unbekannte Täter in die Filiale eingebrochen waren und einen fest installierten Tresor entwendet hatten.