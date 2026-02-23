weather wolkig
Die Post-Filiale in Loburg hatte am 23. Februar geschlossen. Grund war ein Einbruch, bei dem ein Tresor entwendet wurde.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 24.02.2026, 16:35
In die Loburger Postfiliale in der Dammstraße ist eingebrochen worden.
Loburg - Böse Überraschung zum Dienstbeginn: Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr stellte die 54-jährige Filialangestellte beim Betreten der Postfiliale fest, dass die Hauseingangstür offenstand. Die ersten Befürchtungen sollten sich bewahrheiten: In der Filiale stellte die Frau fest, dass unbekannte Täter in die Filiale eingebrochen waren und einen fest installierten Tresor entwendet hatten.