Im Gespräch mit der Volksstimme spricht Bürgermeister Philipp Stark über den Erfolg im Gewerbegebiet und die Stärken des Wirtschaftsstandortes Burg.

Nach Expansion von Wiedemann: Gewerbepark in Burg ist ausgebucht

Burgs Bürgermeister Philipp Stark sieht die Wirtschaft in der Region auf einem guten Weg.

Burg - Mit dem Ausbau durch die Firma Wiedemann füllt sich der Industrie- und Gewerbepark in Burg weiter. Mittlerweile sind laut Bürgermeister Philipp Stark alle noch freien Flächen vergeben. Auch deshalb plant die Stadt derzeit mit einem neuen Gewerbegebiet bei Madel. Im Gespräch mit der Volksstimme spricht Stark über die Entwicklung.