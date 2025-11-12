Die AfD sorgt sich um den hygienischen Zustand in den Bädern von Burg und will den Burkini verbannen. Die Argumente sorgen für Entrüstung. Gibt es überhaupt einen Bedarf für das angepeilte Verbot?

Nach Magdeburg nun auch in Burg: AfD will Burkini verbieten lassen und sorgt für Entrüstung im Stadtrat

Es geht um Hautausschlag und Unterwäsche

In der Schwimmhalle Burg ist das Tragen eines Burkinis erlaubt. Die AfD wollte das kippen.

Burg - Besucher in den Bädern von Burg soll das Tragen von Burkinis untersagt werden. So will es die AfD und drängt auf eine Änderung der Badeordnung. Die ins Feld geführten Gründe sorgen für Entrüstung.