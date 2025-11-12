weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Es geht um Hautausschlag und Unterwäsche: Nach Magdeburg nun auch in Burg: AfD will Burkini verbieten lassen und sorgt für Entrüstung im Stadtrat

EIL:
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Es geht um Hautausschlag und Unterwäsche Nach Magdeburg nun auch in Burg: AfD will Burkini verbieten lassen und sorgt für Entrüstung im Stadtrat

Die AfD sorgt sich um den hygienischen Zustand in den Bädern von Burg und will den Burkini verbannen. Die Argumente sorgen für Entrüstung. Gibt es überhaupt einen Bedarf für das angepeilte Verbot?

Von Marco Papritz 12.11.2025, 18:22
In der Schwimmhalle Burg ist das Tragen eines Burkinis erlaubt. Die AfD wollte das kippen.
In der Schwimmhalle Burg ist das Tragen eines Burkinis erlaubt. Die AfD wollte das kippen. Symbolfoto: Subel Bhandari/dpa

Burg - Besucher in den Bädern von Burg soll das Tragen von Burkinis untersagt werden. So will es die AfD und drängt auf eine Änderung der Badeordnung. Die ins Feld geführten Gründe sorgen für Entrüstung.