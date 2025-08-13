Die Fraktion „Aktiv für Bürger“ des Gemeinderates von Biederitz richtet sich in einem offenen Brief an Eltern, Lehrer und Schulen. Was die Gemeindevertreter erreichen wollen.

Nach massenhaft Schmierereien in Biederitz: Fraktion Aktiv für Bürger ruft zum Handeln auf

Graffitis werden in Biederitz zunehmende zum Ärgernis. Eine Fraktion des Gemeinderates möchte nun Eltern und Schulen mit ins Boot holen, um Aufklärung und Prävention zu fördern.

Biederitz. - Graffitis, Sticker und Schmierereien an Gebäuden, Bushaltestellen und allem, was entsprechende Flächen bietet, gehört in vielen Städten und Dörfern zum Alltagsbild. Dass es sich dabei um Sachbeschädigung handelt dürfte allgemein bekannt sein, doch meist haben die Täter freie Hand und keine Konsequenzen zu befürchten – die Aufklärungsquote ist gering. Nun richtet sich die Fraktion „Aktiv für Bürger“ des Biederitzer Gemeinderates an die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde.