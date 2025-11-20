weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Spar-Signal verpufft: Nach Millionen-Minus: Biederitz prüft Steuererhöhung und Parkgebühr

Das Haushaltsloch zwingt die Gemeinde neue Wege zu gehen. In der Ortschaft Biederitz erwägt man nun Steuererhöhungen, Park-Gebühren sowie mehr Einsätze des Ordnungsamts.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 20.11.2025, 13:34
Wenn es nach Biederitz geht, soll das Ordnungsamt künftig mehr auf den Straßen unterwegs sein.
Biederitz - Wie eine Maus im Laufrad dreht sich in der Einheitsgemeinde alle paar Wochen das Spar-Karussell. Doch wenn eine Entscheidung ansteht, auch schmerzliche Eingriffe zu beschließen, lässt sich hierfür im höchsten Gremium keine Mehrheit finden. Nun wagt Biederitz einen neuen Vorstoß, erwägt Steuererhöhungen und möchte zudem das Ordnungsamt häufiger auf die Straße schicken.