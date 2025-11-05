Pendler, die Richtung Berlin mit der Bahn fahren müssen, haben offensichtlich genug vom Schienenersatzverkehr. Denn der Parkplatz in Möser quillt über.

Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Parkplatz am Bahnhof Möser läuft täglich über wegen Pendlern

An sieben Tagen in der Woche ist der Parkplatz am Gemeindezentrum in Möser sehr gut belegt.

Möser - Der Parkplatz am Bürgerzentrum in Möser läuft täglich über. Seit dem Brand des Stellwerks in Gerwisch Ende September und der Einführung eines Schienenersatzverkehrs zwischen Biederitz und Möser für den Regionalexpress 1, werden die Parkflächen in der Gartenstadt knapp.