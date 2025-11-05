Schienenersatzverkehr umgehen Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Parkplatz am Bahnhof Möser läuft täglich über wegen Pendlern
Pendler, die Richtung Berlin mit der Bahn fahren müssen, haben offensichtlich genug vom Schienenersatzverkehr. Denn der Parkplatz in Möser quillt über.
05.11.2025, 06:55
Möser - Der Parkplatz am Bürgerzentrum in Möser läuft täglich über. Seit dem Brand des Stellwerks in Gerwisch Ende September und der Einführung eines Schienenersatzverkehrs zwischen Biederitz und Möser für den Regionalexpress 1, werden die Parkflächen in der Gartenstadt knapp.