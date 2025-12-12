Fahrgäste frieren, werden nass und müssen stehen Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Probleme beim Zugverkehr decken Mängel am Busbahnhof in Burg auf
Der Busbahnhof Burg liegt direkt neben dem Bahnhof. Allerdings entpuppt sich die Anlage als Herausforderung für Fahrgäste, die auf Busse vom Schienenersatzverkehr angewiesen sind.
12.12.2025, 06:15
Burg - Gemütlich und vor Regen und Kälte geschützt nach Magdeburg oder Burg fahren. Für Fahrgäste im Jerichower Land ist das eine Wunschvorstellung. Der Schienenersatzverkehr (SEV) zeigt derzeit, dass die Realität ganz anders aussieht.