Der Busbahnhof Burg liegt direkt neben dem Bahnhof. Allerdings entpuppt sich die Anlage als Herausforderung für Fahrgäste, die auf Busse vom Schienenersatzverkehr angewiesen sind.

Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Probleme beim Zugverkehr decken Mängel am Busbahnhof in Burg auf

Fahrgäste frieren, werden nass und müssen stehen

Am Busbahnhof in Burg ist für den Schienenersatzverkehr ein eigener Bereich eingerichtet. Allerdings mit unzureichender Ausstattung.

Burg - Gemütlich und vor Regen und Kälte geschützt nach Magdeburg oder Burg fahren. Für Fahrgäste im Jerichower Land ist das eine Wunschvorstellung. Der Schienenersatzverkehr (SEV) zeigt derzeit, dass die Realität ganz anders aussieht.