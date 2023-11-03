In Magdeburg bietet der Programmkalender am 13.12.2025 unter anderem eine Pferdeshow, Konzerte, Schauspiel, Ballett, Humor sowie Programm für die Familie.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Ideen zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 13. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Cacalluna - Tor zur Anderswelt" in der Magdeburger Getec-Arena

Cavalluna gastiert mit dem Programm "Tor zur Anderswelt" am 13. und 14. Dezember 2025 in der Getec-Arena Magdeburg in der Berliner Chaussee 32. Die neue Produktion entführt das Publikum in ein magisches Abenteuer voller Emotion, spektakulärer Reitkunst und beeindruckender Szenerien. 56 Pferde, internationale Reiterinnen und Reiter sowie eine hochkarätige Tanzkompanie erschaffen eine Welt aus Musik, Licht und Bewegung, die Zuschauer jeden Alters in ihren Bann zieht.

Auch interessant: Tickets zu den Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Im Mittelpunkt steht die junge Zauberin Meerin, die von ihrem Volk verstoßen wird und auf ihrer Flucht den Machenschaften des Hexenmeisters Röndrup und seiner Nichte ausgesetzt ist. Gemeinsam mit neuen Verbündeten kämpft sie entschlossen gegen dunkle Mächte und ihre eigenen Zweifel, denn nur das Vertrauen in sich selbst kann ihr die verlorene Magie zurückgeben. Die Show erzählt dieses Abenteuer in kraftvollen, atmosphärischen Bildern, die von emotionalen Momenten, humorvollen Szenen und der Schönheit der Pferde getragen werden.

Vorstellungen finden am Samstag, 13. Dezember, um 14 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 14. Dezember, um 13 und 17.30 Uhr statt.

Wagners "Tannhäuser" am Opernhaus des Theaters Magdeburg

Richard Wagners Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ zeigt am 19.10. am Magdeburger Opernhaus einen Menschen im Zwiespalt zwischen Leidenschaft und Reinheit, zwischen Venus und Elisabeth, zwischen sinnlicher Versuchung und dem Wunsch nach Erlösung. Der Ritter Tannhäuser kämpft um seine Identität, während er in einer Welt voller Verlockungen nach moralischer Klarheit sucht.

Die britische Regisseurin Adele Thomas, seit 2025 Ko-Intendantin der Welsh National Opera, deutet die Geschichte als rauschhaften Zustand, in dem Realität und Vision ineinander übergehen. Sie verlagert den Fokus auf die innere Zerrissenheit des Helden und auf die Frage, wie weit sich der Mensch selbst erkennen kann. In ihrer Magdeburger Inszenierung entfaltet sich Wagners Musik als intensiver, hypnotischer Klangstrom, der die seelischen Abgründe und die Sehnsucht nach Erlösung gleichermaßen hörbar macht.

Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zeigt die Dresdner Fassung mit deutschen Übertiteln für Besucher ab 14 Jahren. Vorstellungen beginnen am 13. Dezember um 18 Uhr und am 4. Januar. Eine halbe Stunde vor Beginn bietet das Café Rossini im Opernhaus beim „Einblick“ Erläuterungen und Hintergrundinformationen.

Dietmar Bär mit "Nicht nur zur Weihnachtszeit" im Alten Theater am Jerichower Platz

Dietmar Bär widmet sich am 13. Dezember im Alten Theater am Jerichower Platz Heinrich Bölls bitterkomischer Erzählung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“. Darin wird die fixierte Tante Milla zum Sinnbild einer Nachkriegsgesellschaft, die in starren Ritualen Trost sucht – und sich dabei zugleich davor drückt, das Vergangene aufzuarbeiten. Was als harmlose Leidenschaft für Besinnlichkeit beginnt, steigert sich bei ihr zu einem absurden Dauerfest: Noch im Hochsommer müssen die Engel singen, die Familie erscheint allabendlich zum Heiligabend, und niemand wagt es, das fragile Gleichgewicht zu stören. Bölls Satire von 1952 entlarvt mit leichter Feder, wie hartnäckig Routine und Realitätsverweigerung das Denken der frühen Bundesrepublik prägten.

Bär, bekannt als Kölner „Tatort“-Kommissar Freddy Schenk und vielfach ausgezeichnet, verkörpert den Erzähler mit jenem warmen, lakonischen Ton, der komische Momente und kritische Spitzen gleichermaßen trägt. Musikalisch begleitet wird er von Stefan Weinzierl, dessen ungewöhnliches Schlagwerkensemble klassische Weihnachtsklänge verfremdet und erweitert. Weinzierl gilt als Klangkünstler, der Literatur, Schauspiel und Musik zu atmosphärischen Bühnenerlebnissen verbindet und dessen Arbeiten in namhaften Häusern und Festivals gefragt sind. Gemeinsam formen die beiden einen Abend, der Humor, Zeitkritik und kunstvolle Klangwelten zu einem besonderen Adventserlebnis bündelt.

Der Traumzauberbaum und Josefine, die Weihnachtsmaus im Magdeburger Amo

Der Traumzauberbaum und Josefine, die Weihnachtsmaus kehren am 13. Dezember 2025 um 16 Uhr als Familienmusical ins AMO Magdeburg in der Erich-Weinert-Straße 27 zurück.

Die Bühnenfassung nach Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt erzählt von jenem besonderen Weihnachtsmorgen, an dem der Traumzauberbaum hoch oben in der himmlischen Wolke erwacht. Moosmutzel, das kleine Waldgeistermädchen, stimmt ein Sternenlied an – doch bald sorgt unerwarteter Besuch für Wirbel: Josefine, eine hungrige Weihnachtsmaus, huscht die Himmelsleiter hinauf und bringt die festliche Ordnung durcheinander.

Weil im Himmel keine Fremden erlaubt sind, versteckt Moosmutzel die Maus in der Speisekammer. Während der strenge Ordnungsengel Christa Engel Lametta anbringen lässt, Sterne poliert werden und der Himmlische Direktor an seiner Musik arbeitet, geschieht ein Unglück: In der Speisekammer fehlen Rosinen, im Käse klafft ein Loch. Sofort wird vermutet, jemand habe im Himmel eingebrochen. Die Kinder im Publikum wissen längst, wer die kleine Naschkatze ist – doch ob sie Josefine verraten oder ihr helfen, bleibt Teil des liebevollen, humorvollen Abenteuers rund um Gemeinschaft, Mitgefühl und die Magie der Weihnachtszeit.

Adventskonzert des Konservatoriums "Georg Philipp Telemann" in Magdeburger Johanniskirche

Das Konservatorium "Georg Philipp Telemann" veranstaltet am 13. und 14.12. festliche Adventskonzerte in der Johanniskirche. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.

An beiden Nachmittagen spielen das Große Streichorchester und das Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Viktoria Wisniewski und Bernhard Schneyer. Unter dem programmatischen Motto „Von Feuervögeln, Himmeln und Sternen“ widmen sich die jungen Musikerinnen und Musiker Werken von Niels Wilhelm Gade, Igor Strawinski und Bernhard Schneyer. Die Auswahl spannt einen farbigen Bogen von nordischer Romantik über moderne Klangwelten bis hin zu expressiven Orchesterbildern, die die Weite des Himmels und die Fantasie der Vorweihnachtszeit musikalisch spiegeln.

Bereichert wird der Abend durch das Moritz-Buschendorf-Jazztrio, das als Solistenensemble auftritt und mit spielerischer Virtuosität für besondere Akzente sorgt. So verbindet das Konzert klassische Orchestersymphonik mit feinen jazzigen Farben und eröffnet ein atmosphärisches Zusammenspiel, das gleichermaßen stimmungsvoll wie überraschend wirkt.

„Zickenzirkus“ im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

„Zickenzirkus“ ist eine musikalische Komödie voller Witz, Selbstbehauptung und Ohrwürmern – ein Abend, der zeigt, dass nicht nur Frauen zu echten Zirkusnummern fähig sind. Termine gibt es jeweils um 20 Uhr am 13.12., 23.1.26, 28.2., 11.4. und 22.5. im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Die Geschichte: Ein Schrottplatz, ein alter Zirkuswagen – und vier Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Lebenskünstlerin Fe bekommt unerwarteten Besuch, als Buchhalterin Elke nach einem Auto-Missgeschick ein Ersatzteil sucht, Musicaldarstellerin Panagiota Ruhe zum Proben braucht und Bloggerin Jennifer mit frisch ersteigertem Zirkuswagen auftaucht. Bald entlädt sich ein Geheimnis, das jeden Anflug von Harmonie hinwegfegt. Beziehungskrisen, verletzte Egos und die Frage, ob Men-Sharing die ultimative Lösung wäre, treiben das Quartett in einen turbulenten Strudel aus Pointen und Emotionen.

Die Hamletmaschine nach Heiner Müller im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

„Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung … im Rücken die Ruinen von Europa.“ Kaum ein Satz fasst die Erschütterung unserer Gegenwart so scharf wie dieser aus Heiner Müllers Hamletmaschine. Angesichts der jüngsten weltpolitischen Entwicklungen nimmt das Schauspielhaus eine programmatische Wendung vor: Statt Sartres Das Spiel ist aus kehrt Müllers radikaler Text zurück auf den Spielplan. Vorstellungen sind für den 13.12. um 18 Uhr und zum letzten Mal am 4.1. um 16 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant.

In seinem fragmentarischen, autobiografisch gefärbten Stück vermisst Müller die eigene Position in einem System, das von historischem Bruch, alltäglicher Gewalt und politischer Ohnmacht geprägt ist. Ausgehend von Shakespeares Figuren verknüpft er Mögliches und Tatsächliches, zeigt Unterdrückung, Verwesung – und den ungebrochenen Wunsch nach Veränderung.

Nina Hoger und Ulla van Daelen im Gröninger Bad Magdeburg

Nina Hoger und Ulla van Daelen gestalten am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, eine Konzertlesung im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2. Ab 20 Uhr entwickelt sich ein Programm, das bekannte und weniger bekannte Weihnachtstexte mit Harfenmusik verbindet.

Nina Hoger liest Geschichten von Erich Kästner, Heinrich Böll, Hans Fallada und George Tabori sowie weitere literarische Beiträge, die unterschiedliche Perspektiven auf das Fest eröffnen. Ihre Interpretation richtet den Blick auf humorvolle, nachdenkliche und erzählerische Momente.

Ulla van Daelen führt dieses Prinzip musikalisch weiter. Mit ihrem Harfenspiel greift sie auf klassische, folkloristische und populäre Elemente zurück und formt Arrangements, die traditionelle Weihnachtslieder in neuer Klanggestalt zeigen. Beide Künstlerinnen entwickeln gemeinsam einen Abend, der Literatur und Musik in einem fortlaufenden Wechsel verbindet und das Publikum in die Atmosphäre der Adventszeit führt.

Weihnachtsmusik im Kerzenschein in Magdeburger Pauluskirche

Weihnachtsmusik im Kerzenschein füllt die Pauluskirche in der Goethestraße 28 in Magdeburg mit einem Programm, das ein Blechbläserquartett der Magdeburger Dombläser, mehrere Solisten und der Magdeburger Kantatenchor gemeinsam gestalten. Am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, entfaltet sich ab 17 Uhr ein Ablauf, der Chorpassagen, solistische Beiträge und Bläserklang miteinander verbindet.

Die Mitwirkenden greifen auf Werke zurück, die den Advent musikalisch rahmen und den Kirchenraum in ein von Kerzenschein getragenes Klangbild setzen. Die Kombination aus Chor und Bläsern prägt die Dramaturgie des Abends und erzeugt ein Wechselspiel zwischen zurückhaltenden und kraftvolleren Momenten, das der Akustik der Pauluskirche angepasst ist.

Singkreis Magdeburg und Posaunentrio im Magdeburger Gesellschaftshaus

Macht hoch die Tür bildet am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, den Rahmen für ein vorweihnachtliches Programm des Kammerchors Singkreis Magdeburg im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Unter der Leitung von Stefan Gericke gestaltet der Chor gemeinsam mit einem Posaunentrio ein musikalisches Zusammenspiel, das Advents- und Weihnachtslieder in unterschiedlichen Besetzungen aufgreift.

Neben Chorsätzen erklingen Bläserstücke, die den Ablauf strukturieren und einzelne Werke hervorheben. Der Schinkelsaal öffnet den Raum für Beiträge, die sowohl vom Ensemble allein als auch in gemeinsamen Momenten mit dem Publikum entstehen. Die Beteiligten greifen auf bekannte Melodien zurück, die den Übergang in die Adventszeit prägen.

"Christmas Joy with John Rutter" und "Christmas Gospel" in St. Gertrauden Magdeburg

"Christmas Joy with John Rutter" bringt am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, ein Adventsprogramm in die Kirche St. Gertrauden in der Schönebecker Straße 117 in Magdeburg-Buckau. Von 15 bis 16 Uhr setzt der Ablauf mit dem Tenorbeginn aus Händels Messiah ein, bevor Projektchor und Projektorchester acht Weihnachtslieder John Rutters in deutscher Sprache gestalten. Die Nähe von Text und Klang prägt die gemeinsame Interpretation.

Als Solisten wirken Dasom Lee-Rasanen, Satu Honkala, Chanyoung Lee und Olli Rasanen mit. Weitere Beiträge übernehmen die Kantorei Haldensleben unter Roland Dyck, der Gemeindechor Südost unter Jihoon Song, der Gemeindechor Süd und der Kinderchor Südost unter Sora Yu. Die Veranstaltung fällt mit dem Buckauer Weihnachtsspektakel zusammen, das rund um die Kirche zusätzliche Atmosphäre schafft und Besucher vor und nach dem Konzert begleitet. Der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Konzert ist für 19.30 bis 21 Uhr angesetzt. Unter dem Titel "Christmas Gospel" treten "Go(o)d Voices" und die Junge Kantorei des Domchores auf.

"Wir müssen immer lachen" mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Die Hengstmann-Brüder Sebastian und Tobias nutzen im "...nach Hengsmanns" im Breiten Weg 37 den Humor als Umgangsform mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Unter dem Titel "Wir müssen immer lachen" greifen die Kabarettisten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren auf und zeigen, wie Komik aus dem Abstand zu Ereignissen entsteht.

Sie holen absurde Situationen auf die Bühne, beschreiben Reaktionen, setzen Musik ein, improvisieren und lesen Passagen aus ihrem Buch, das den Titel des Programms trägt. Im Mittelpunkt stehen Beobachtungen darüber, wie Menschen mit bestimmten Anlässen umgehen, was gesagt wird oder ausbleibt. Die Vorstellung entwickelt sich damit zu einem Abend, der Lachen hervorruft und zugleich dessen Mechanismen zeigt.

Mehrere Termine stehen zur Auswahl: Abende am 20., 23.12. und 25.2. jeweils um 19.30 Uhr sowie Nachmittage am 13. und 31.12. um 15 Uhr und am 21.12. sowie 22.2. um 17 Uhr. Termine am 9., 16. und 30.12. um 19.30 Uhr war zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Drei Metal-Bands in den Magdeburger Damned Souls

"Nails for the Crucifixion" führt am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, drei Metal-Formationen in den Club Damned Souls in der Großen Diesdorfer Straße 64b zusammen. Ab 19 Uhr öffnet der Raum für das Publikum, um 20 Uhr setzt das Programm ein.

Den Auftakt gestaltet die Band "Zombie Riot" aus Hannover, die ihren Oldschool-Death-Metal präsentiert. Anschließend folgen Maneater aus Halle, deren Mischung aus Death- und Black-Metal den Ablauf weiterführt. Den Abschluss formt Nospheratu aus Osterwieck mit einem Repertoire aus Death-Metal und Grindcore.

Rudolfs Hafenparty 2.0 im Magdeburger Yachthafen

Rudolfs Hafenparty 2.0 rückt näher und bringt am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, ein Bühnenprogramm in die Bootshalle des Yachthafens Magdeburg. Die Veranstaltung greift den Charakter einer Hafenfeier auf, bei der Livemusik den Ablauf prägt. Beginn ist um 18 Uhr.

Auf der Bühne stehen "Die Zweiunterhalter" sowie "Mylestone", die den Abend mit eigenen Titeln füllen und das Publikum durch wechselnde musikalische Akzente begleiten.

Black Rosie im Machwerk

Black Rosie gestalten am Sonnabend, dem 13. Dezember 2025, einen Konzertabend im machwerk im Breiten Weg 114a. Von 20.00 bis 22.30 Uhr präsentiert die Formation ihr Programm, das sich auf Titel von AC/DC stützt und diese in eigener Besetzung umsetzt.

Die Musikerinnen orientieren sich an der Energie der Vorlagen und übertragen sie auf ihre Bühnenarbeit. Frontfrau Karolina Blasek übernimmt den Gesang, während Gaby Neitzel die Band leitet und den instrumentalen Rahmen strukturiert. Die Gruppe zeigt eine Interpretation, die Gitarrenriffs, Rhythmusarbeit und Gesang zu einem durchgehenden Ablauf verbindet.

Ausverkauft, Restplätze und abgesagt in Magdeburg

Nur noch wenige Plätze gab es zum Redaktionsschluss ebenso mehr für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Ja, Schatz?" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Ausverkauft waren auch schon "Die Weihnachtsgans Auguste" um 15 und 16.30 Uhr und für "Scrooge – Eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Eine Warteliste gab es auch schon für "Magdeburg lacht" um 20 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.

Abgesagt wurde das Konzert mit Monomann in der Factory.