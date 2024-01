Die bei dem tödlichen Unfall am Mittwoch, 24. Januar 2024, zerstörten Leitplanken an der B 1 kurz vor Burg wurden am Freitag repariert.

Burg - Die bei dem tödlichen Unfall am Mittwochabend zerstörten Leitplanken an der B 1 kurz vor Burg wurden gestern repariert. Im Bereich der Unfallstelle war kurz vor Burg in Richtung Detershagen auf beiden Fahrtrichtungen eine Ampelschaltung eingerichtet. Das sorgte vor allem im Berufsverkehr in den Morgenstunden für einigen Rückstau.