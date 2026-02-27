Seit Jahren schlummert eine Neubaustrecke für die B 246 a bei Möckern im Bundesverkehrswegeplan. Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger will Druck machen, damit der Bau nicht vergessen wird. Wie die Chancen dafür stehen.

Westlich der Ortschaft Möckern könnte eine Ortsumgehung der Bundesstraße durch die Felder verlaufen.

Möckern - Wann immer es auf der Autobahn A2 stockt oder staut, wird auch die Stadt Möckern zum Nadelöhr. Besonders der Innenstadtring in der Ortschaft Möckern mit gleich zwei Bundesstraßen kann dann die Blechlawinen kaum aufnehmen. Nun will Möckerns Stadtverwaltung einen neuen Anlauf in Richtung Ortsumgehung starten. „Es fließt immer mehr Verkehr durch die Stadt, das wird zukünftig nicht besser werden, sondern immer mehr“, so Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (Wählergemeinschaft Fläming).