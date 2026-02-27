weather wolkig
Dreister Diebstahl in Schwanebeck: Drei Täter verschwinden mit wertvoller Fracht und hinterlassen Millionenschaden bei einer Firma im Vorharz. Die Polizei hat eine Spur.

Von Holger Manigk 27.02.2026, 15:00
Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls im Vorharz-Städtchen Schwanebeck.
Schwanebeck. - Diese Aktion soll nur fünf Minuten gedauert haben, hinterlässt aber einen Schaden von mehr als eine Million Euro bei einem Betrieb in Schwanebeck. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in der Vorharz-Stadt wegen Bandendiebstahls.