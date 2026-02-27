weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Börde setzt Zeichen gegen Tabuisierung: Suchtprävention im Fokus: Bilderausstellung in Haldensleben macht Tabuthema sichtbar

Im Foyer des Landratsamtes Haldensleben ist bis zum 6. März eine Ausstellung zu sehen, die auf die Situation von Kindern aus suchtbelasteten Familien aufmerksam macht. Das Projekt entstand in Kooperation mit der Evangelischen Fachschule für Soziale Berufe.

Von vs/sf 27.02.2026, 15:00
Die Ausstellung „Unsichtbares Leid sichtbar machen“ im Landkreis Börde kann noch bis zum 6. März angeschaut werden.
Die Ausstellung „Unsichtbares Leid sichtbar machen“ im Landkreis Börde kann noch bis zum 6. März angeschaut werden. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Im Foyer des Landratsamtes in der Bornschen Straße befindet sich eine Ausstellung zum Thema „Unsichtbares Leid sichtbar machen“. Die neue Bilderausstellung macht auf die Situation von Kindern aus suchtbelasteten Familien aufmerksam.