Börde setzt Zeichen gegen Tabuisierung Suchtprävention im Fokus: Bilderausstellung in Haldensleben macht Tabuthema sichtbar

Im Foyer des Landratsamtes Haldensleben ist bis zum 6. März eine Ausstellung zu sehen, die auf die Situation von Kindern aus suchtbelasteten Familien aufmerksam macht. Das Projekt entstand in Kooperation mit der Evangelischen Fachschule für Soziale Berufe.