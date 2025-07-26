Immer wieder gibt es Gerüchte, dass ein Kaufland-Standort in Staßfurt geschlossen werden könnte. Nun gibt das Unternehmen auf Nachfrage eine klare Antwort.

Was wird aus beiden Kaufland-Supermärkten in Staßfurt? Unternehmen antwortet klar

Das Kaufland-Zentrum in der Hecklinger Straße gibt es seit 1996.

Staßfurt - Seit der Eröffnung des zweiten Staßfurter Kaufland-Zentrums im ehemaligen Real-Markt in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt im Februar des vergangenen Jahres gibt es immer wieder Gerüchte, dass der langjährige Standort in der Hecklinger Straße 50 geschlossen wird.