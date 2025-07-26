Einkaufen im Salzlandkreis Was wird aus beiden Kaufland-Supermärkten in Staßfurt? Unternehmen antwortet klar
Immer wieder gibt es Gerüchte, dass ein Kaufland-Standort in Staßfurt geschlossen werden könnte. Nun gibt das Unternehmen auf Nachfrage eine klare Antwort.
Aktualisiert: 27.02.2026, 14:54
Staßfurt - Seit der Eröffnung des zweiten Staßfurter Kaufland-Zentrums im ehemaligen Real-Markt in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt im Februar des vergangenen Jahres gibt es immer wieder Gerüchte, dass der langjährige Standort in der Hecklinger Straße 50 geschlossen wird.