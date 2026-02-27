Im Altmarkkreis Salzwedel wurde in einem Dorf möglicherweise Quecksilber mitten auf der Straße entdeckt. Mehrere Tage lang waren Mitarbeiter der Behörde im Vollschutz vor Ort. Die Bürger wurden bislang nicht aufgeklärt.

Arbeiten wie hier unter Vollschutz fanden in Cheine statt..

Cheine - In Cheine im Altmarkkreis Salzwedel sind die Anwohner hochbesorgt. Offenbar lag auf der Straße vor ihren Häusern mehrere Tage lang Quecksilber. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Der Altmarkkreis hatte offenbar bereits vor Tagen ein Team geschickt geschickt. Nach Angaben mehrer Zeugen wird dort seit Mittwoch teils unter Vollschutz gearbeitet.