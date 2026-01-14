Volksstimme und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) laden ein zum Winterspaziergang in Parchau am 16. Januar ab 13. Uhr - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Ideen eine Rolle spielen. Seien Sie dabei.

Der Parchauer See gehört zu den markanten Kennzeichen des Burger Ortsteiles.

Burg - Die Premiere in Burg-Süd ist geglückt, diesmal laden Volksstimme und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zum Winterspaziergang nach Parchau ein - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Ideen eine Rolle spielen. Seien Sie dabei!