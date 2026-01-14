weather regenschauer
Volksstimme-Aktion am 16. Januar Parchau: Fragen Sie den Ortsbürgermeister!

Von Thomas Pusch 14.01.2026, 15:17
Der Parchauer See gehört zu den markanten Kennzeichen des Burger Ortsteiles.
Der Parchauer See gehört zu den markanten Kennzeichen des Burger Ortsteiles. Foto: Fischereiverein Parchau/Ihleburg

Burg - Die Premiere in Burg-Süd ist geglückt, diesmal laden Volksstimme und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zum Winterspaziergang nach Parchau ein - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Ideen eine Rolle spielen. Seien Sie dabei!