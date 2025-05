Neue Fahrzeughalle: Innenministerin setzt Spatenstich bei der Feuerwehr in Büden

Symbolischer Spatenstich am Büdener Gerätehaus: (v. li.): SPD-Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig, Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger, Landesinnen- ministerin Tamara Zieschang und Landrat Steffen Burchhardt.

Büden. - Doppelter Grund zur Freude in Büden: Mit einem symbolischen Spatenstich haben am Montag die Umbau- und Erweiterungsarbeiten am kombinierten Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus begonnen. Den offiziellen Startschuss gaben neben Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang, die Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig und der Landrat des Jerichower Landes, Steffen Burchhardt.